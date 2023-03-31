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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: سنبقى عازمين على استرداد حقوق ايران في مواجهة الممارسات غير المشروعة تماما للولايات المتحدة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 31-03-2023
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/03/31/168028553723698000.mp4
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الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.