خبير أمريكي: أنصار ترامب مستمرون بدعمه مهما حدث

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وأضاف الخبير: "بالنسبة لمؤيدي ترامب الراسخين، فسينظرون إلى هذا باعتباره اضطهادا سياسيا لشخص ما، للنشاط السياسي، لقول الحقيقة وانتقاد بايدن، كل هذه الاتهامات تستند نظريا إلى حقيقة أن هناك نوعا من الانتهاك المرتبط باستخدام الأموال المخصصة لأحدهم والمستخدمة للآخر للتهرب من الضرائب، ولكن هذا كل شيء، بالطبع، لا في الواقع".

وتابع روغوليف: "كل هذا خداع يهدف إلى حرمانه من النشاط السياسي، وبالنسبة لأنصار ترامب، هذا هو بالضبط ما يبدو عليه الأمر".

وشدد على أن "هذه خدعة وهمية سوف ينظر إليها على أنها اضطهاد سياسي لا أكثر".

ولفت الخبير إلى أن هذه القصة لكن هذا لن يكون له تأثير أساسي على أنصار الرئيس السابق، لأنهم واثقون من أنه على صواب.

وصوتت هيئة المحلفين الكبرى بمانهاتن أمس الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق بشأن "مدفوعات مالية صامتة" للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

وواجه ترامب لسنوات تحقيقات جنائية على جبهات متعددة، بدءا من التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية إلى الجرائم المالية المزعومة والتدقيق الأخير بشأن تخزينه أسرار الحكومة.