قوات امريكية تجري تدريبات عسكرية بريف الحسكة السوري، ماذا تحضر؟

العالم - سوريا

وكان الجانب الروسي قد اعرب عن احتجاجه على الأعمال الاستفزازية من القوات الأمريكية في الحسكة في سوريا، بحسبما ذكره امس الجمعة، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف.

وقال غورينوف: "لوحظت أعمال استفزازية لوحدات من القوات المسلحة الأمريكية في محافظة الحسكة، وتم خلال سير الدورية الروسية - التركية المشتركة، رصد تحرك دورتين تابعتين لما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، على طول المسار غير المتنازع عليه في بلدتي ديرونا-آغا وسارامساك.

من جهتها، أفادت وكالة "سانا" بأن حوامات عسكرية أمريكية نقلت مجموعة من إرهابيي داعش من سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة باتجاه قاعدتها في الشدادي جنوب المدينة، تمهيدا لنقلهم إلى محيط قاعدة "الاحتلال" في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية، وذلك في إطار مخططات الاحتلال لإعادة تدوير الإرهاب واستخدامه في ضرب الاستقرار من خلال دفع هؤلاء الإرهابيين لتنفيذ اعتداءات على التجمعات السكنية والبنى التحتية للدولة ومواقع الجيش السوري".