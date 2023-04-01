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أديس أبابا تسقط التهم الموجهة لقيادات "تيغراي"

أديس أبابا تسقط التهم الموجهة لقيادات
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة العدل الإثيوبية إسقاط جميع التهم التي كانت موجهة إلى قيادات حركة "تحرير تيغراي" السياسية والعسكرية.

العالم - أفريقيا

ووفقا لبيان أصدرته الوزراة ونشتره وكالة "فانا" الإثيوبية، فإن جميع التهم الموجهة إلى القيادات العسكرية والسياسية لحركة تيغراي قد تم إسقاطها.

وقال البيان: "سحب الاتهامات الجنائية المتعلقة بالنزاع، جاء وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تغراي في نوفمبر الماضي، بجنوب أفريقيا".

ولفت إلى أن عملية الإسقاط جاءت من خلال "التعامل مع تلك الجرائم المتعلقة بالنزاع على أساس العدالة الانتقالية"، عازيا ذلك إلى وجود سوابق دولية لهذا الأمر.

وأضاف: "وعلية نجد من اللازم أن نسقط الاتهامات الموجهة للقيادات السياسين والعسكرية في الجبهة الشعبية لتحرير تغراي، والتعامل معها في هذا الإطار".

يشار إلى أن اتفاق بريتوريا للسلام الموقع بين الحكومة الإثويبية وحركة تحرير تيغراي، والذي تم برعاية الاتحاد الأفريقي، نص على إسقاط التهم الموجهة إلى القيادات العسكرية والسياسية للحركة.

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أديس أبابا تسقط التهم الموجهة لقيادات "تيغراي"