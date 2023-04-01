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شاهد.. مناظر خلابة لقرية "لفتا" غرب القدس المحتلة

السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

"لفتا" قرية فلسطينية احتلت عام 1948 تقع غرب وشمال غرب القدس المحتلة وعلى ارتفاع 700م عن سطح البحر، تحيط بها قرى المالحة، دير ياسين، عين كارم، قالونيا، بيت اكسا، بيت حانينا، شعفاط، الطور.

العالم - فلسطين

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بعدسة المصور عبدالله المصري من القدس..

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