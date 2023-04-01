السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣
١١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تدني الحرارة في سوريا وتحذير من الصقيع في المرتفعات الجبلية

تدني الحرارة في سوريا وتحذير من الصقيع في المرتفعات الجبلية
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر سوريا بامتداد مرتفع جوي سطحي، يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية، ويستمر الجو بارداً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المنطقة الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، وبين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 50/كم/سا تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

وغدا تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الشرقية.

روابط ذات صلة

الأردن : استمرار تأثير الكتلة شديدة البرودة الجمعة والسبت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تدني الحرارة في سوريا وتحذير من الصقيع في المرتفعات الجبلية

بالصور.. السوداني يصل كربلاء المقدسة لافتتاح مصفى

شاهد بالفيديو.. اللبنانيون والفلسطينيون ينددون بقرار التطبيع الأذري مع الاحتلال

استخبارات العراق تكمن لإرهابيين اثنين في صلاح الدين وميسان

وزير الخارجية السوري يصل القاهرة

إرهابيو النصرة والتركستاني يظهرون في ادلب