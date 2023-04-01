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مغادرة شركات الأغذية العالمية لروسيا سيزيد من نفوذها الجيوسياسي

مغادرة شركات الأغذية العالمية لروسيا سيزيد من نفوذها الجيوسياسي
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة Bloomberg في مقال نشرته، بأن انسحاب تجار الحبوب الغربيين من الأسواق الروسية، سيزيد من حجم النفوذ الجيوسياسي لموسكو، جراء نقل صادرات البلاد إلى سيطرة الدولة.

العالم- روسيا

وأوضح المقال، أن رحيل العديد من الشركات الأجنبية من الأسواق الروسية، يمكن أن يغير المشهد في أسواق المواد الغذائية بشكل كبير وعلى نطاق عالمي.

ونوه المقال، بأن "رحيل شركات الأغذية العالمية Cargill وViterra، ترك مخزونات الحبوب الروسية في أيدي الشركات المحلية الممولة من الدولة، ما يعني أن روسيا ستسيطر على جزء كبير من الإيرادات المطلوبة".

ووفقا لـ Bloomberg، فإن مثل هذا الوضع يدفع الدول للتفاوض حول توريد الحبوب دون مساعدة التجار الدوليين، ما يجعل لسوق المواد الغذائية أهمية كبيرة من وجهة النظر الجيوسياسية.

وأعلنت وزارة الزراعة الروسية، يوم الخميس الماضي، أنها تلقت إخطارا من شركة Viterra Limited الكندية، أحد أكبر موردي المنتجات الزراعية في العالم، بوقف أنشطة التصدير في روسيا من طرفها، اعتبارا من الأول من يوليو العام الجاري.

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