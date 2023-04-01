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الأعرجي يؤكد أهمية فتح خطوط إنتاج عراقية لتصنيع الأسلحة

الأعرجي يؤكد أهمية فتح خطوط إنتاج عراقية لتصنيع الأسلحة
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

اكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، خلال استقباله رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي حسن، أهمية فتح خطوط إنتاج عراقية لتصنيع الأسلحة والعتاد.

العالم -العراق

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، ان الاخير "استقبل بمكتبه اليوم السبت، رئيس هيئة التصنيع الحربي، المهندس مصطفى عاتي حسن، إذ جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير الصناعات الحربية العراقية والارتقاء بها".

وشدد الجانبان على "أهمية فتح خطوط إنتاج عراقية لتصنيع الأسلحة والعتاد، بما يسهم في تطوير الصناعة الحربية العراقية، ويفتح المجال أمام الطاقات العراقية لتأخذ دورها الحقيقي في رفد الصناعة الوطنية العراقية".

وأكد الأعرجي، "دعم مستشارية الأمن القومي للجهود التي تبذلها هيئة التصنيع الحربي"، مشددا على "ضرورة إسناد الوزارات والمؤسسات الأخرى لعمل الهيئة، والعمل على دعمها بكل مقومات النجاح، من أجل النهوض والارتقاء بواقع الصناعة الحربية العراقية".

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