'الجهاد الاسلامي' تبارك عملية الدهس في الخليل

العالم- فلسطين

وأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق عز الدين، أن هذه العملية هي رد طبيعي وأولي على جريمة إعدام الشهيد محمد العصيبي وعلى اقتحامات الاقصى المبارك، مشدداً على أن جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة والقدس واقتحامات قطعان المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك لن تمر دون رد ، فمقاومتنا الباسلة ستبقى للاحتلال بالمرصاد.

كما شدد على أن كل محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد القدس وفي الأقصى ستفشل تحت ضربات المقاومة الفلسطينية في كل مكان وستبقى كتيبة جنين المنتشرة في كل الضفة شوكة في حلق الاحتلال المجرم.

وأصيب 3 مستوطنين مساء اليوم السبت في عملية دهس قرب الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المنفذ، مما أدى الى استشهاده.

وذكرت وسائل الإعلام، أن حالة اثنين من المصابين خطيرة فيما وصفت الحالة الثالثة بالمتوسطة.