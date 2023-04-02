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المشهد اليمني..

آفاق السلام في ظل المتغيرات 

الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، وإعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة، تزداد الآمال بأن تلقي هذه المتغيرات بظلالها على الازمة اليمنية.

العالم المشهد اليمني

وأن تدخل المحادثات الجارية في مسقط وغيرها مرحلة جديدة تنتهي بالتوصل الى اتفاق سلام عادل وشامل ينهي سنوات العدوان على اليمن.

آمال تعززها الزيارات المتبادلة بين صنعاء والرياض والتوصل الى اتفاق جديد لتبادل الاسرى، إلا أن استمرار الخروقات والحصار، يوشي بأن هناك أطرافا لا تريد أن تنتهي الازمة في اليمن.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول مع دخول العدوان عامه التاسع ما هي افاق التوصل الى اتفاق سلام في اليمن؟ وفي ظل المتغيرات في المنطقة والتحذيرات اليمنية ما هي احتمالات التوصل هدنة حقيقية تمهد لانهاء العدوان ؟ وكيف يرد على من يحمل إلى الان صنعاء مسؤولية عدم التوصل الى اتفاق؟ ما هو الاتفاق الجيد من وجهة نظر اليمنيين؟

كما يبحث البرنامج في كيفية تأثير اتفاق تبادل الاسرى على سبيل المثال على محادثات مسقط أم ان مسارات المحادثات منفصلة ؟ وما الذي يعترض التوصل الى اتفاق سلام شامل في اليمن؟ وهل تملك دول العدوان ارادة انهاء الحرب على اليمن والتوصل الى اتفاق سلام؟

كم يتناول البرنامج موضوع كيفية قراءة مواصلة العدوان لخروقاته وما ينتج عنها من سقوط ضحايا؟ ولماذا هناك خرق للهدنة غير المعلنة ؟ من المسؤول عنها والى ماذا يرمي؟ وهل هناك جهات لا يصب السلام في مصلحتها ؟ ومن هي ؟ وفي ظل استمرار العدوان، هل الدبلوماسية مازالت خيار أم ان القوة هي السبيل لاحلال السلام في اليمن؟

ضيوف البرنامج:

- نصر الدين عامر رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ

- الاعلامي اليمني عبدالسلام جحاف

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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