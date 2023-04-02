إضراب في أراضي الـ 48 احتجاجا على إعدام الشهيد محمد العصيبي

العالم - فلسطین

وأوضحت لجنة المتابعة في اجتماعها الطارئ الذي عقد يوم السبت، في قرية حورة بمنطقة النقب، أن الإضراب يشمل السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص.

ودعت إلى المبادرة لتنظيم "وقفات احتجاجية في مختلف البلدات العربية ردا على عملية الإعدام، يومي السبت والأحد، وتحويل جنازة الشهيد في بلدته حورة إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة، ضد كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري".

وكانت لجنة المتابعة بالتنسيق مع السلطات المحلية في النقب ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، قد دعت إلى اجتماع طارئ في حورة، حضره رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، وعدد من النواب ورؤساء سلطات محلية خاصة من النقب، وقيادات سياسية وشعبية في النقب وأراضي الـ 48.

ولقى محمد العصيبي من قرية حورة في النقب مصرعه برصاص القوات الإسرائيلية، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وترفض شرطة الإحتلال الإسرائيلي نشر توثيقات من عملية إعدام العصيبي، فيما تزعم أن "الحديث يدور عن عملية وأن المكان الذي نفذت فيه عملية الإعدام غير محاط بالكاميرات".