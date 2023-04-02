الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
١٢:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

إضراب في أراضي الـ 48 احتجاجا على إعدام الشهيد محمد العصيبي

إضراب في أراضي الـ 48 احتجاجا على إعدام الشهيد محمد العصيبي
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت اللجنة العليا للجماهير العربية، عن اضراب عام في أراضي الـ 48 يوم الأحد، "ردا على عملية إعدام الشهيد محمد خالد العصيبي، على يد عناصر شرطة الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى".

العالم - فلسطین

وأوضحت لجنة المتابعة في اجتماعها الطارئ الذي عقد يوم السبت، في قرية حورة بمنطقة النقب، أن الإضراب يشمل السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص.

ودعت إلى المبادرة لتنظيم "وقفات احتجاجية في مختلف البلدات العربية ردا على عملية الإعدام، يومي السبت والأحد، وتحويل جنازة الشهيد في بلدته حورة إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة، ضد كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري".

وكانت لجنة المتابعة بالتنسيق مع السلطات المحلية في النقب ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، قد دعت إلى اجتماع طارئ في حورة، حضره رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، وعدد من النواب ورؤساء سلطات محلية خاصة من النقب، وقيادات سياسية وشعبية في النقب وأراضي الـ 48.

ولقى محمد العصيبي من قرية حورة في النقب مصرعه برصاص القوات الإسرائيلية، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وترفض شرطة الإحتلال الإسرائيلي نشر توثيقات من عملية إعدام العصيبي، فيما تزعم أن "الحديث يدور عن عملية وأن المكان الذي نفذت فيه عملية الإعدام غير محاط بالكاميرات".

روابط ذات صلة

'الجهاد الاسلامي' تبارك عملية الدهس في الخليل

بالفيديو.. إصابة مستوطنين إسرائيليين بعملية دهس واستشهاد منفذها

تل أبيب.. تظاهرات حاشدة رفضًا للتعديلات القضائية

 47 عاما على ذكرى يوم الأرض.. ماذا يحضّر الفلسطينيون؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إضراب في أراضي الـ 48 احتجاجا على إعدام الشهيد محمد العصيبي

السفارة الايرانية في باكو توجه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة لوزارة الخارجية الأذربيجانية

الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي فوق حمص وتسقط صواريخ

وزير الخارجية الايراني سيهاتف نظيره السعودي حول مكان وموعد الاجتماع بينهما

الأمن العراقي ينفي اختفاء المتهم بقتل هشام الهاشمي

'الجهاد الاسلامي' تبارك عملية الدهس في الخليل