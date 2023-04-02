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كيف قضى الاتفاق السعودي الايراني على مسار الاحتلال التطبيعي؟

الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر الامين السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، ان التطبيع الذي سعى اليه كيان الاحتلال الصهيوني مع بعض الدول العربية لم يكن له مستقبل.

وقال بشور في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان السبب وراء هذا الاعتقاد هو الرفض الشعبي لهذا التطبيع لان هناك مشكلة اسمها الكيان الصهيوني نفسه وعجزه عن تحسين صورة المطبعين امام جمهوره وامام الواقع الدولي، والامر الثاني ان الشعب الفلسطيني منذ صفقة القرن، وهو يصعّد نضاله ومقاومته مع العدو وبالتالي بات يحرج اي حاكم عربي يحاول ان يطبّع مع الاحتلال.

واوضح بشور، ان هذا المسار يجب قراءته في اطار ما يجري على المستوى الاقليمي والدولي من خلال صعود قوى وتراجع اخرى، ويجب رؤيته من خلال الازمة البنيوية داخل الولايات المتحدة والازمة البنيوية داخل الاتحاد الاوروبي والتي تأخذ شكلاً اقتصادياً ومصرفياً، وكذلك رؤيته في اطار ما يجري داخل الكيان الصهيوني الذي يعاني من ازمة وجود، بالاضافة الى تصاعد المقاومة وتصليب عود محور المقاومة في المنطقة.

ورأى ان هذه الحقائق قد اتت بميزان قوى جديد معاكس لميزان قوى الذي فرضه التطبيع على بعض الدول التي بدأت تشعر ان رهانها على التطبيع من اجل ضمان امنها واستقرار لم يكن في محله، بالاضافة الى ما يمارسه الصهاينة من فوقية وتعنت في التعامل مع الدول المطبعة، ومن هنا جاء الاتفاق السعودي الايراني ليعلن عن بدء مرحلة جديدة تعتبر ايران شقيقاً حليفاً في وقت الذي كان يريدون ان يعتبروا ان الكيان الصهيوني هو الشقيق الحليف.

وشدد بشور على ان الاتفاق السعودي الايراني ليس فقط موقفاً لمسار التطبيع، بل هو تعبير عن واقع موازين قوى جديدة ترفض الخضوع للاملاءات الامريكية في مسألة التطبيع.

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