شاهد.. انقسام حاد في الارضي المحتلة وتظاهرات مستمرة ضد نتنياهو

العالم - مراسلون

أكثر المناطق شهد نزول للشارع في "تل ابيب" والذي تم أغلاق مسالك شارع ايلون أضافة للقدس حيث تعدت الارقام المئتي الف مطالبين بعدم الرضوخ لقرارات نتنياهو الداعية للألتفاف على مطالب المتظاهرين القاضية بعدم المساس بالنظام القضائي وعدم التفرد بالحكم والاستمرار بمحاكمة نتنياهو بقضايا فساد.



ويشهد كيان الاحتلال الاسرائيلي حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي وحالة من الانقسام داخل المجتمع الاسرائيلي.

قال الكاتب السياسي محمد زحايكة: "إن الشارع الاسرائيلي فقد الثقة بنتنياهو، وإن استمرارا التظاهرات ضد حكومة اليمين المتطرف تاتي في هذا السياق، لذا نتنياهو يناور لكسب المزيد من الوقت من أجل تمرير القوانين العنصرية التي يحاول جاهدا الوصول اليها".

الخبير في الشؤون الإسرائيلية فراس ياغي: "لا ثقة في ما طرحه نتنياهو، لذا المعارضة مستمر في النزول الى الشارع حتى اللغاء هذه التعديلات، هناك انقسام افقهي وعمودي كبير داخل "اسرائيل" وهذا الانقسام والصراع تداعياته بعيدة المدى وكبيرة".

استمرار التظاهرات رغم قرار التجميد الموقت يعني أن الأزمة تزداد في الشارع الاسرائيلي وحالة الغليان بتجاه حكومة "بنيامين نتنياهو".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..