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هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب شمال تركيا

هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب شمال تركيا
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت إدارة الكوارث التركية، تسجيل زلزال بقوة 4.2 ريختر في محافظة كاستامونو شمال تركيا.

العالم - تركيا

وكتبت الإدارة في تغريدة على تويتر، "تم تسجيل زلزال بقوة 4.2 ريختر في الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي في منطقة إحسانغازي".

وأشارت إدارة الكوارث إلى أن عمق الزلزال يقع على 11.83 كيلومتر.

وكان زلزال مدمر ومزدوج بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، قد ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

كما تسبب الزلزال المزدوج في مقتل ما يصل إلى 50 ألف مواطن في تركيا وسوريا وشرد مئات الآلاف وهدم مئات الآلاف من المباني.

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