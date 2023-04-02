شاهد.. عاصفة عنيفة تضرب أميركا وتخلف أضرارا جسيما

العالم - خاص بالعالم

موجة من الطقس الربيعي القاسي دخلت الولايات المتحدة الجمعة وهددت منطقة وسط البلاد من تكساس إلى البحيرات العظمى بعواصف رعدية وأعاصير.

ويأتي الطقس المضطرب بعد أسبوع من سلسلة عواصف رعدية تسببت في إعصار قاتل اجتاح بلدة رولينج فورك بولاية مسيسبي ودمر الكثير من منازل البلدة وأسفر عن مقتل 26 شخصا.

وأدت العاصفة الجديدة المصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، والتي اجتاحت الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة، إلى مقتل 21 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بمختلف الولايات.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من عواصف رعدية في أجزاء من شرق وشمال الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وتساقط الأشجار بسبب رياح تزيد سرعتها عن 100 كيلومتر في الساعة.

وقال مسؤولون إن الأعاصير أدت إلى انهيار سقوف وجدران الكثير من المباني في ولاية آركنسو وانقلاب سيارات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء في مدينة ليتل روك عاصمة الولاية ومناطق كبيرة في شرق وشمال شرق المدينة، حيث استيقظ سكان عاصمة الولاية ليتل روك السبت على مشاهد سيارات مقلوبة وأشجار ضخمة وأعمدة هواتف مقتلعة ومنازل مدمرة، وقال رئيس بلدية ليتل "روك فرانك سكوت" أن الكثير من الناس اضطروا للنزوح ويبحثون عن ملجأ.

اما في شمال البلاد في بلدة بلفيدير غرب شيكاغو في ولاية إلينوي، انهار جزء من سقف قاعة للحفلات الموسيقية، بعد مرور عاصفة شديدة بينما كان الجمهور يشاهد عرضا موسيقيا.

وفي ولاية إنديانا المجاورة، قضى 3 أشخاص في عاصفة في مقاطعة سوليفان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن السلطات.

وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر سقوط أعمدة للهواتف ومنازل منهارة وركاما على الطرق.

كما تسببت العواصف إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 650 ألف منزل في أوهايو وبنسلفانيا وتينيسي وكنتاكي وفرجينيا الغربية.

والأعاصير ظاهرة يصعب التنبؤ بها، وهي متكررة في الولايات المتحدة، خصوصا في وسط البلاد وجنوبها.