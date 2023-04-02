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رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم يدعو نظيره السعودي لزيارة طهران

رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم يدعو نظيره السعودي لزيارة طهران
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، دعوة رسمية إلى نظيره السعودي، ياسر المسحل، لزيارة طهران.

العالم - إيران

جاء ذلك في رسالة جوابية بعثها رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم ردا على رسالة التهنئة التي بعثها نظيره السعودي، بمناسبة فوز إيران بلقب بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023 التي أقيمت في تايلاند مؤخرا.

وقال مهدي تاج في الرسالة: "لا شك أن الجميع في كرة القدم الآسيوية يعترفون بأن إيران والسعودية هما قدرتان قويتان في كرة القدم في جميع أنحاء القارة، وأعتقد بقوة أنه ينبغي اتخاذ خطوات لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات الكروية في كلا البلدين في المستقبل"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس المحلية.

وأضاف: "يشرفني أن أقدم لكم دعوة رسمية لكم وللأمين العام للاتحاد السعودي لزيارة الاتحاد الإيراني لكرة القدم من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين".

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