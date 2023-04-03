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ناقد فني يحذر من رسائل الدراما العربية الموجهة.. شاهد هول ما فعلته؟

الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

اشار الناقد الفني والكاتب جهاد ايوب، ان الاعمال الدراما العربية في شهر رمضان، تتحدث عن الدم والمخدرات والحي الشعبي والقتل والثأر، فيما لا تتطرق الى الاخلاق والرجولة وعن المرأة كمعطاء، والفضائل وقضايا الشباب والمرأة العاملة التي تعاني.

وقال ايوب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "نوافذ": ان النظام السياسي وتحديداً مخابرات الانظمة العربية استطاعت ان تجعل من الدراما رسائل سياسية دون انقطاع، وان تجعل الواقع العربي في الدراما العربي هجين، واستطاعت القضاء على العادات والتقاليد بنسبة 75 بالمئة، وتشويه الاخلاق، وفنون بلا اخلاق واعلام بلا اخلاق وسياسيين بلا اخلاق، معتبراً ان هذا كله يعود فضله الى الدراما.

واوضح ان ما سيكشفه يعتبر اكثر جرأة، مثلا مصر قبل عشر سنوات ازدادت فيها الجرائم وخاصة جريمة الجامعة بين صفوف المتعلمين، واكد ان من يحضر الدراما المصرية هذا العام سيعرف ان مصر مقبلة على مزيد من الجرائم الاجتماعية. وشدد على ان اي زعيم لم ينتبه للرسائل التي تمرر في الدراما والفنون فهو جاهل.

كما نوه الناقد الفني، ان اول عمل تركي ضرب هو الارض الطيبة الذي حكى عن الواقع في سوريا، وقال: وقتها انا اول ناقد عربي صرخت حول هذا المسلسل التركي العربي الموجّه الذي يصور الجريمة وعن الذي يقول الله واكبر وهو يذبح المسلمين، وقد طبق في سوريا ولبنان والدول العربية وتم عرضه على اكثر من محطة عربية كـ"أم بي سي"، محذراً ان القادم شيء اسود، بعدما طبقت نفس الجرائم التي كانت في مسلسل وادي الذئاب في سوريا ودول اخرى.

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ناقد فني يحذر من رسائل الدراما العربية الموجهة.. شاهد هول ما فعلته؟

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