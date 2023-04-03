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صندوق التنمية السعودي يمول 32 مشروعا حيويا في مصر

صندوق التنمية السعودي يمول 32 مشروعا حيويا في مصر
الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفاد تقرير لصحيفة "عكاظ" السعودية، بأن الصندوق السعودي للتنمية يموّل 32 مشروعا في مصر في مجالات حيوية.

العالم - مصر

ونقل موقع "سبوتنيك" عن توضيح للصحيفة في تقريرها حول العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسعودية قولها، بأن المملكة تسهم في تعزيز جهود مصر التنموية عبر الدعم الذي تقدمه من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والذي بلغت قيمته 8846.61 مليون ريال.

وأشادت الصحيفة في تقريرها بالعلاقات المصرية السعودية، مشيرةً إلى أنها تمتاز بالزيارات المتبادلة بين قادة البلدين بشكل دوري، فضلا عن الزيارات العسكرية والأمنية والاقتصادية الهادفة لتبادل الآراء التي تهم الرياض والقاهرة، ما أسهم في ارتقاء العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة الشراكة.

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