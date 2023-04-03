خشية اسرائيلية من الرد علی استشهاد ضابط إيراني

العالم - العين الاسرائيلية

وكان أبرز هذه الملفات، الخشية من الرد الايراني علی استشهاد مقداد مهاقاني الضابط في الحرس الثوري الاسلامي وأزمة العلاقة بين البيت الابيض ونتنياهو، أسبابها وتداعياتها والتوقعات بشأن تأثيرها في مستقبل علاقة الكيان بالبيت الابيض.

هذه الملفات وسواها كانت محور أخر حلقة من برنامج العين الاسرائيلية حيث تم قراءة الاعلام الاسرائيلي بشأنها ونقاش تداعياتها علی مستقبل الكيان.

واستضافت قناة العالم الخبير بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي للبحث هذه الملفات.

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