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عنجهية الاحتلال..

المتسوطنون يدنسون الأقصى وأصحاب الارض يعتقلون

المتسوطنون يدنسون الأقصى وأصحاب الارض يعتقلون
الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

اقتحم العشرات من المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الخاصة التي لاحقت المصلين وعززت من انتشارها في ساحات المسجد، في ظل إجراءات مشددة فرضتها عند باب السلسلة أحد الأبواب الرئيسية للمسجد، بعد استشهاد الشاب "محمد العصيبي"، المرابط من بلدة حورة في النقب.

العالم - فلسطين

وفي إطار إجراءاتها لتأمين اقتحام المستوطنين، اعتدت قوات الاحتلال على سبعة شبان داخل ساحات المسجد وأجبرتهم على الخروج قسرا.

إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم، حملة اعتقالات في صفوف نشطاء مقدسيين في إطار حملة تنفذها منذ أيام استباقاً ليوم الأربعاء القادم، حيث يعتزم متطرفون يهود بينهم حاخامات إدخال قرابين حيوانية إلى باحات المسجد وذبحها هناك، فيما دعت حراكات مقدسية شبابية ورجال دين إلى الاحتشاد في ذلك اليوم للتصدي للمستوطنين.

ومن بين المعتقلين، الناشطة المقدسية آلاء الصوص، والتي اعتقلت بعد اقتحام منزلها في بلدة بيت حنينا في القدس. كما اعتقلت قوات الاحتلال الناشط مأمون العباسي بعد اقتحام منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان، إضافة إلى اعتقال أربعة شبان آخرين من بلدة الطور شرق القدس المحتلة وهم: محمود أبو سبيتان، ونور أبو جمعة، ومحمد رائد، وجهاد الهدرة، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها ومصادرة هواتفهم الشخصية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مخيم شعفاط شمال شرقي القدس، ودهمت العديد من المنازل وفتشتها بادعاء البحث عن أسلحة.

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عنجهية الاحتلال.. المتسوطنون يدنسون الأقصى وأصحاب الارض يعتقلون