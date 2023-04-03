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العراق ومصر يبحثان استمرار التعاون والشراكة بمجال مكافحة الإرهاب

العراق ومصر يبحثان استمرار التعاون والشراكة بمجال مكافحة الإرهاب
الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، مع السفير المصري في بغداد وليد محمد إسماعيل استمرار التعاون والشراكة في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين.

العالم- العراق

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أن " الاعرجي استقبل السفير المصري في بغداد، وليد محمد إسماعيل، وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين العراق ومصر، وعلى جميع الصعد".

كما بحث الجانبان، بحسب البيان، "استمرار التعاون والشراكة بين بغداد والقاهرة، في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات".

وأكد الأعرجي للسفير المصري،أن "الحكومة العراقية برئاسة السوداني، عازمة على الانفتاح على الأشقاء والأصدقاء وترسيخ نقاط التلاقي، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة والعالم".

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العراق ومصر يبحثان استمرار التعاون والشراكة بمجال مكافحة الإرهاب

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