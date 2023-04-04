بالفيديو..مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في الضفة يؤدي الى عشرات الإصابات

العالم - فلسطين

وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز السام المسيل للدموع مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوبي المدينة.

ونقلت وكالة صفا عن الطواقم الطبية العاملة في الهلال الأحمر الفلسطيني، ان المواجهات مع الاحتلال في بيتا أسفرت عن إصابة بالرصاص المعدني باليد جرى نقلها لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس، و15 إصابة جراء استنشاق الغاز، وتم تقديم العلاج لها ميدانيا.

في غضون ذلك أغلقت جرافات الاحتلال مدخل البلدة بالسواتر الترابية ، إضافة لبوابة حديدية ونقطة عسكرية أقامها جيش الاحتلال في وقت سابق.

واندلعت، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية حوسان غربي بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، بأن المواجهات اندلعت في منطقة "المشاهد" على المدخل الغربي للقرية، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي جنين، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد، جنوب غربي المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت على مدخل البلدة، أطلقت خلالها قوات الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

في غضون ذلك أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، بأن جنود الاحتلال اقتحموا منطقة "عصيدة" وانتشروا بكثافة في محيط المدرسة الألمانية، واعتلوا أسطح عدد من المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأضافت أن الجنود أطلقوا خلال المواجهات الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيا.