شاهد: تصعيد صهيوني ضد الضفة الغربية لهذا السبب..

العالم - خاص بالعالم

وقال حمادة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الاجرام، حالة متأصلة في كيان الاحتلال الصهيوني يمارسها منذ 40 عاماً لكن الاجرام، أصبح أكثر فجاجة في ظل وجود حكومة فاشية تشمل وزراء مجرمين.

وأوضح ان الاحتلال الاسرائيلي صدم امام حالات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية والتي كان يراهن بأنه يستطيع ان يكسر شوكتها من خلال عمليات موضعية هنا وهناك الا انه وجد نفسه أمام مقاومة متصاعدة وحاضنة تلتف من حول هذه المقاومة ويشتد التفاف الجماهير والشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة.

وأكد ان التخبط الذي يجتاح الحكومة الاسرائيلية أصبح يغري جميع الاطراف الاسرائيلية ليصبح الخليفة لهذه الحكومة المترهلة وهذا ما تسبب بمزيد من الاجرام والعدوان من قبل الاطراف الاسرائيلية المختلفة علی الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.