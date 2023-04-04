طائرات روسية مسيّرة تقصف ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا

العالم - الأزمة الاوكرانية

ميناء اوديسا الاستراتيجي الواقع في جنوب اوكرانيا، في مرمى الطائرات المسيرة الروسية ملحقة اضرارا به. رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا يوري كروك قال ان روسيا استهدفت الميناء بسبعة عشر طائرة مسيرة تم إسقاط اربعة عشر منها؛ محذرا من احتمال شن موجة ثانية من الهجمات على مدينة أوديسا التي تعرضت سابقا للقصف عدة مرات.

لكن مواقع خبرية روسية غير رسمية قالت ان الهجوم استهدفت مطار شكولني العسكري بمدينة أوديسا بضربة نوعية تكتيكية بعدما أفيد بوصول مقاتلات حربية سلمتها كلا من بولندا وسلوفاكيا إلى أوكرانيا.

ومن اوديسا الى باخموت حيث تقترب المعارك فيها من إكمال شهرها الثامن وسط تضارب الانباء على من يسيطر عليها. مصادر روسية قالت ان القتال يدور حاليا في الجزء الأوسط من باخموت، وأن القوات الروسية اقتربت من السكك الحديد الرئيسية، في حين نفت اوكرانيا أن تكون معركة السيطرة على باخموت قد حسمت لصالح روسيا.

الى ذلك حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاتحاد الأوروبي من ان موسكو ستتعامل معه بطريقة قاسية اذا لزم الامر بناء على مصالحها الوطنية ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل والسبب استمرار الاتحاد الاوروبي بتزويد كييف بالسلاح والذخائر والمدربين.

وعلى صعيد المواقف اكدت الصين انها ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية مجددة استعداد بكين للتواصل مع الاتحاد الأوروبي بشأن حل سياسي للأزمة. فيما طالب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاروبي جوزيف برويل الصين بالمساهمة في التوصل إلى سلام في أوكرانيا معتبرا الامر واجبا اخلاقيا بان لا تدعم الصين، المعتدي.

الى ذلك اكد وزير الخارجية الأمريكي خلال محادثات مع جوزيف بوريل دعم الجانبين الموحد والثابت لأوكرانيا موضحا انه بحث مع الاتحاد الأوروبي كيفية وامكانية تقليص اعتماد الاوروبيين على الطاقة الروسية.