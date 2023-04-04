إصابات واعتقالات خلال اشتباكات مع الاحتلال في مخيم الدهيشة

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي إحداها في الصدر وُصفت بالخطيرة، واثنين في القدم، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج.

وفي التفاصيل، أكد الصحافي معاذ عمارنة، وهو من مخيم الدهيشة، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، صباح اليوم، ونفّذت حملة اعتقالات طاولت 8، بينهم سيدة، واندلعت مواجهات بين الشبان وتلك القوات، ما أوقع 3 إصابات بينها إصابة خطيرة.

ووفق عمارنة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أبو صدود، واحتجزت شقيقته نور لوقت قصير، في محاولة للضغط على شقيقهما تامر لتسليم نفسه.

كما اعتقلت محمد العاص، والسيدة روضة أبو عجمية، ومالك المحسيري، وضياء الجعفري، ووليد عوينة، وإسماعيل فراج، وعبد الله عوض.

من جانب آخر، أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح في الأطراف السفلية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات شهدتها قرية كفر نعمة غرب رام الله وسط الضفة الغربية، جرى نقلهم إلى المستشفى، فيما تم اعتقال الشاب أمير عطايا من منزله، وجرى اعتقال الشابين محمد بدر، ومحمد أبو سراج من منزليهما في بلدة بيت لقيا غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني كايد حمد من قرية عينابوس جنوب نابلس شمال الضفة، واقتحمت مدينة نابلس، واعتقلت الأسير المحرر معتصم النابلسي، وهو ابن عم الشهيد إبراهيم النابلسي، وتخلل اقتحام المدينة اندلاع اشتباكات مسلحة، حيث أكدت مجموعات "عرين الأسود" أنها تصدت لتلك القوات واشتبكت معها بالرصاص والعبوات محلية الصنع.