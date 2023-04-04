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ماذا تعرف عن مليشيات "الحرس الوطني" الاسرائيلي؟

الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

صادقت حكومة الاحتلال على اقتطاع 1.5% من ميزانيات الوزارات لصالح إنشاء مليشيات "الحرس الوطني"، فما هي هذه المليشيات التي سيقودها وزير الامن الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير وماذا ستفعل؟

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