اجتماع موسكو.. خطوة على طريق العلاقات السورية التركية وترامب في قفص الاتهام

واضافت ان المجتمعين في موسكو حددوا نهجهم بطريقة مباشرة وصريحة. واوضحت أن ملف الاجتماع الرباعي الرئيسي في موسكو كان التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول.. تمثيل الرئيس الاميركي الاسبق دونالد ترامب أمام محكمة لإبلاغه رسمياً بتوجيه تهم جنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.

واحتشد انصار ترامب قرب المحكمة وسط توقعات بحصول احتجاجات واعمال شغب عملت على اثرها الشرطة نشر الحواجز ورفعت من درجة تأهبها تحسبا لاندلاع اعمال عنف.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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