'لبيك يا اقصى'.. علماء الأمة يطلقون نداء لدفع الخطر عن الأقصى + فيديو

العالم - فلسطين

وأطلق العلماء في كلمات مسجلة ضمن مؤتمر صحفي لهيئة علماء فلسطين نداء لدفع الخطر المحدق بالمسجد الأقصى، إثر اقتحامات المستوطنين للمسجد ومساعيهم لإدخال قرابين وذبحها داخله.

ومن رحاب المسجد الأقصى، دعا رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 48 المحتلة، الشيخ رائد صلاح، إلى دفع الخطر عن المسجد الأقصى المبارك، ومنع المستوطنين من إدخال القرابين إليه.

وقال الشيخ صلاح في بيان مقتضب: إن العلماء مطالبون اليوم أن يؤكدوا لأمتنا الإسلامية ولعالمنا العربي ولشعبنا الفلسطيني، ولكل أحرار الدنيا وحرائرها، أنّ قضية المسجد الأقصى هي قضية منتصرة بإذن الله.

وحذَّر من محاولات إدخال قرابين المستوطنين إلى المسجد الأقصى، لأداء طقوسٍ تلمودية فيه، مشدّداً على أن هذه الخطوة لعب صبيان ليس إلا، ولينتظر كل أهل الأرض رسالة القسط والعدل التي سينشرها عما قريب الأقصى.

بدوره، قال همام سعيد رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين: إن الخطر على المسجد الأقصى بات واقعًا وقائما، مشيرًا إلى أن الصهاينة يريدون هدم المسجد.

ورأى أن إدخال القرابين من الخطوات الأخيرة لتحويل المسجد إلى كنيس تقدم فيه القرابين.

ووجه التحية للشعب الفلسطيني الثابت، وحث الأمة للقيام بدورها ومسؤوليتها محذرا من التأخر عن القيام بواجب نصرة الأقصى.

من جهته، دعا حسن سلمان، عضو مجلس شورى رابطة علماء أرتيريا للوقوف سدا منيعا أمام هجمات المستوطنين.

وحث على تحويل الاعتكاف في الأقصى إلى رباط والعمل بكل اقتدار لحماية الأقصى من كل مكونات الأمة.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدّي لمخطّطات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدَّسة، حيث أطلق نشطاء حملة “برباطك تحميه”، وذلك لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر غدٍ الأربعاء، لإفشال مخطّطات المستوطنين.

وتأتي هذه الحملة وسط تحشيد جماعات الهيكل المزعوم دعواتها، لاقتحام الأقصى وذبح القرابين داخل باحاته غداً، تزامناً مع ما يسمَّى عيد الفصح العبري.