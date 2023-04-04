على الدول التي تدّعي الحرص على تحقيق السلام ترجمة ذلك على أرض الواقع

وبحسب وكالة الأبناء اليمنية (سبأ)، قال هشام شرف: "ينبغي على الدول التي تدّعي حرصها على تحقيق السلام في اليمن أن تكون صادقة في نواياها من خلال إدانة العدوان والحصار على اليمن للعام التاسع على التوالي ووقف تزويد دول العدوان بالأسلحة والخبراء العسكريين والضغط على دول العدوان لإحراز تقدم في الملف الإنساني، سيما دفع المرتبات وفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة".

وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن والحرص الذي أبداه بشأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يتناسب مع ما تقوم به أميركا على الواقع من توفير الغطاء لدول العدوان التي أعلنت حربها على اليمن من واشنطن في 26 مارس 2015م.

وأضاف: "إن الولايات المتحدة الأميركية تحاول بمثل هكذا تصريح التنصل من مسؤولياتها كطرف شارك في العدوان والحصار على اليمن، ما تسبب في أكبر أزمة إنسانية في التاريخ المعاصر وتقديم نفسها كحمامة سلام".

واختتم وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن تصريحه بالتأكيد على موقف صنعاء الداعي لإحلال السلام العادل والمشرف، معرباً عن استعداد صنعاء للدفاع على الشعب اليمني بكافة الوسائل المشروعة وقدرتها على تحقيق المطالب المشروعة للشعب اليمني في حال فشلت الوسائل السلمية في ذلك.