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شاهد.. ترامب يغادر قاعة المحكمة بعد الإفراج عنه على ذمة القضايا الجنائية

الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

يغادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قاعة المحكمة بعد إعلان لائحة الاتهامات ضده، وبحسب شبكة CNN، سيؤجل القاضي خوان ميرشان قضية ترامب حتى موعد لاحق.

العالم - الأميرکيتان

وبعد مغادرة ترامب للمحكمة، من المتوقع أن يتوجه موكبه مباشرة إلى مطار لاغوارديا في رحلة العودة على متن طائرته الخاصة إلى مار-إيه-لاغو، حيث سيدلي بتصريحات للصحافة.

وقالت CNN: "سيؤجل القاضي خوان إم ميرشان القضية حتى موعد لاحق، من المتوقع أن يستغرق شهورا من اليوم".

وأضافت، أنه "يمكن إحالة القضية إلى مؤتمر الحالة، (هو اجتماع بأمر من المحكمة مع قاض أو في بعض الظروف مستشار مفوض) حيث يقررون تاريخ المحاكمة أو للحصول على معلومات محدثة عن المدعى عليه للظروف الجارية".

وحسبما أفاد مراسل RT في نيويورك، لم يدل ترامب بأي تعليقات حول جلسة المحكمة التي استمرت لنحو الساعتين.

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شاهد.. ترامب يغادر قاعة المحكمة بعد الإفراج عنه على ذمة القضايا الجنائية

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