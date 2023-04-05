وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى السويد لمناقشة انضمام البلاد لحلف الناتو

العالم- الأميركيتان

وقال رئيس البنتاغون في بيان صدر في وقت يتزامن مع انضمام فنلندا إلى الحلف: "في وقت لاحق من هذا الشهر، أنوي السفر إلى السويد لمناقشة عدد من قضايا الأمن الإقليمي، وكذلك خطط البلاد للانضمام إلى حلف الناتو".

كما أعرب أوستن عن أمله في أن تنضم السويد إلى "الناتو"، على غرار جارتها، "في أقرب وقت ممكن".

وقال: "في هذا اليوم التاريخي، أنضم إلى جميع أعضاء الحلف في تحياتنا لفنلندا كعضو في الناتو.. سنواصل معا العمل العاجل والحيوي لحلف شمال الأطلسي لدعم قوى الحرية وحماية كل شبر من أراضي الناتو وبناء عالم أكثر أمانا"حسب تعبيره.

وقررت فنلندا الانضمام إلى "الناتو" في مايو الماضي وسط تطورات الأزمة في أوكرانيا، في البداية، تمت الموافقة على طلبها من قبل 28 من أصل 30 دولة في الحلف - باستثناء بودابست وأنقرة.

وصدقت هنغاريا على عضوية البلاد في الحلف في نهاية مارس، وتركيا في بداية أبريل.

وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن موسكو تأسف لتوجه فنلندا نحو الانضمام إلى "الناتو"، على الرغم من أن روسيا لم تشكل أي تهديد لهلسنكي، وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن انضمام فنلندا إلى "الناتو" سيكون له تأثير سلبي على العلاقات بين هلسنكي وموسكو.