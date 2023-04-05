نصرة للأقصى..مسيرات غاضبة بالضفة والقدس والداخل وغزة

العالم- فلسطين

وجابت المسيرات شوارع مختلف المدن والمحافظات التي خرجت منها، بينما شهدت بعض المناطق مواجهات مع قوات الاحتلال، منها بلدة بيت أمر شمال الخليل، وبلدة بيتا في جنوب نابلس.

كما شهد قطاع غزة، مسيرات حاشدة منددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر بحق الأقصى.

يذكر أنه أصيب عشرات المعتكفين والمصلين، فجر اليوم الأربعاء، باعتداء قوات الاحتلال عليهم في المصلى القبلي في المسجد الأقصى وباحاته، بينما انطلقت دعوات فلسطينية لصّد الهجوم الذي وصفوه بـ"العنيف".

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، أكد أن ما يجري في الأقصى عدوان على الشعب الفلسطيني ويمثل تهديدا خطيرا وحقيقيا له.

ووجّه القيادي شهاب في تصريح صحفي، فجر اليوم الأربعاء، التحية للمرابطين والمعتكفين بالمسجد الاقصى الذين يتصدون ببسالة للعدو الصهيوني.

وشدد في قوله: "جاهزون لخوض المواجهة الحتمية في الأيام القادمة طالما استمر العدوان الهمجي على شعبنا ومقدساتنا".

ودعا القيادي شهاب جميع أبناء شعبنا للنزول في كل نقاط التماس دفاعًا عـن المسجد الأقصـى المبارك.