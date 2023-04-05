الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الإسلامي: شعب فلسطين لا يمكن أن ينكسر والأقصى دونه أرواحنا

الجهاد الإسلامي: شعب فلسطين لا يمكن أن ينكسر والأقصى دونه أرواحنا
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

حمَّل عضو المكتب السياسي ورئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة إزاء استباحة المسجد الأقصى المبارك.

العالم- فلسطين

وجاء في تصريح صحفي صادر عن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي:

*بسم الله الرحمن الرحيم*

* نحمل العدو كامل المسؤولية عن جريمة استباحة المسجد الأقصى المبارك والاعتداء الهمجي على المرابطين والمرابطات المصلين المعتكفين الصائمين والصائمات داخل مسجدهم.

إن هذا العدوان يظهر الوجه الحقيقي لعصابة القتلة الفاشيين الذين ينحني أمامهم ويتآمر معهم النظام العربي الرسمي وهم يواصلون اعتداءاتهم على مقدسات وتاريخ الأمة.

رسالتنا للعدو وحماته وحلفائه ، أن شعب فلسطين لا يمكن أن ينكسر وأن الأقصى دونه المهج والأرواح . *"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"*

*الأربعاء 14 رمضان 1444هـ - 5 إبريل 2023م*

روابط ذات صلة

إصابات جراء اعتداء الاحتلال بـ'وحشية' على المعتكفين بالمصلى القبلي والأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى السويد لمناقشة انضمام البلاد لحلف الناتو

22 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة

ألوية الناصر صلاح الدين تعلن مسؤوليتها عن قصف مغتصبة سديروت

الیمن .. أنصار الله تدين جرائم الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني

الجهاد الإسلامي: شعب فلسطين لا يمكن أن ينكسر والأقصى دونه أرواحنا

لاعب كويتي ينسحب من أمام لاعب "إسرائيلي" في بلغاريا