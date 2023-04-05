الجهاد الإسلامي: شعب فلسطين لا يمكن أن ينكسر والأقصى دونه أرواحنا

العالم- فلسطين

وجاء في تصريح صحفي صادر عن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي:

*بسم الله الرحمن الرحيم*

* نحمل العدو كامل المسؤولية عن جريمة استباحة المسجد الأقصى المبارك والاعتداء الهمجي على المرابطين والمرابطات المصلين المعتكفين الصائمين والصائمات داخل مسجدهم.

إن هذا العدوان يظهر الوجه الحقيقي لعصابة القتلة الفاشيين الذين ينحني أمامهم ويتآمر معهم النظام العربي الرسمي وهم يواصلون اعتداءاتهم على مقدسات وتاريخ الأمة.

رسالتنا للعدو وحماته وحلفائه ، أن شعب فلسطين لا يمكن أن ينكسر وأن الأقصى دونه المهج والأرواح . *"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"*

*الأربعاء 14 رمضان 1444هـ - 5 إبريل 2023م*