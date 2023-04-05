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الافراج عن الرئيس الأميركي السابق ترامب علی ذمة التحقيق

الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أفرج قاضي محكمة مانهاتن عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على ذمة التحقيق بعد توجيه أربع وثلاثين تهمة جنائية له.

العالم - الاميركيتان

علی ذمة التحقيق أفرج قاضي محكمة مانهاتن في نيويورك عن الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بعد خمس ساعات من التحقيق وتوجيه تهم جنائية له وصل عددها الی أربعة وثلاثين تهمة.

وقال المدعي العام لمحكمة مانهاتن ألفين براغ:"تم توجيه 34 تهمة جنائية لترامب ولايمكن التساهل مع هذه التهم، فترامب نفذ مخططاً لاخفاء المعلومات التي تضر به كمرشح في انتخابات 2016 عبر تزييف عشرات الوثائق في سجلاته التجارية ونشر تصريحات تشمل تهديدات".

المحاكمة غيرالمسبوقة في التاريخ الاميركي تم الكشف عن سرية التهم الموجهة فيها الی ترامب وهي مرتبطة بدفع رشی لشراء صمت الممثلة الاباحية المدعية عليه والتأمر وتقويض نزاهة انتخابات العام 2016 ومحاولة إخفاء نشاطه الاجرامي من خلال تلاعبات وتزوير في السجلات التجارية.

ترامب رفض التهم الموجهة اليه ودفع ببرائته وقد أفرج عنه قائد التحقيق دون ان تفرض عليه أي شروط أو مراقبة قضائية. وقال محامو ترامب ان الاتهامات الموجهة لترامب تشير الی موت القانون في الولايات المتحدة.

وقال محامي ترامب جو تاكوبينا:"التهم الموجهة الی موكلي تشير الی ان سيادة القانون ماتت في الولايات المتحدة، اما فيما يتعلق بتغريداته فنحن لسنا مستشارين لوسائل التواصل الاجتماعي. نحن هنا للحديث عن القضية ولايمكننا مناقشة ماينشره".

قاضي محكمة مانهاتن توقع ان تبدأ محاكمة ترامب في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل وقرر ان تكون جلسة الاستماع المقبلة لترامب في الرابع من ديسمبر/كانون الاول في نيويورك، مشيراً الی انه لاأمر بحظر النشر في القضية حالياً.

محاكمة ترامب تزامنت مع تظاهرتين امام المحكمة واحدة لأنصاره واخری لمعارضيه وسط انتشار أمني مكثف تحسباً لأي طارئ.

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شاهد بالفيديو.. الافراج عن الرئيس الأميركي السابق ترامب علی ذمة التحقيق

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