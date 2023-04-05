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السيد الحكيم: الاعتداء "الإسرائيلي" على مصلى المسجد الأقصى انتهاك لمقدسات المسلمين

السيد الحكيم: الاعتداء
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

دان رئيس تحالف قوى الدولة السيد عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، الاعتداء الآثم من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت الليلة إخراج المصلين باستخدام القوة  المفرطة من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى.

العالم - فلسطين

وذكر المكتب الإعلامي للسيد الحكيم في بيان: "ندين بشدة الاعتداء الآثم من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت الليلة إخراج المصلين المعتكفين باستخدام القوة المفرطة من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك في هذا الشهر الفضيل".

واضاف البيان: "فيما نعتبر ذلك امعانا في انتهاك مقدسات المسلمين وتعديا صارخا على حقوق الديانات ، فإننا نحث منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والفعاليات الدينية والسياسية والشعوب الحرة على إدانة هذا الاعتداء".

فيما طالب السيد الحكيم بحسب البيان"الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف صارمة لحماية شعبنا الفلسطيني الصائم الصابر وحقوقه المشروعة".

المصدر: الفرات نيوز

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السيد الحكيم: الاعتداء "الإسرائيلي" على مصلى المسجد الأقصى انتهاك لمقدسات المسلمين

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