الإنقسام الاسرائيلي علی حاله ولا ضوء في أخر النفق

العالم - انقلاب الصورة

وتقول قناة آي24 الاسرائيلية ان الطرفان لايزالان متمسكان في رأيهما، الحراك الشعبي بات يكتب قواعد لعبة جديدة مواصلاً الاحتجاج وعدم جدوی الحوار، فهل ستصفي الحكومة الاسرائيلية حسابها مع الاحتجاجات الشعبية عبر دفع انصارها تنظيم مظاهرات مضادة تهدد بإشعال الشارع؟

بمهام مختلفة عن الشرطة تستند الی 46 سرية تضم 5 آلاف مقاتل و300 شرطي يسعی بن غفير لتسليح عشرات الالاف من المتطوعين ليعملوا تحت امرته بنفس قوة الشرطة وحرس الحدود بل بشكل أكثر تسليحاً وأقل التزاماً بقواعد الاشتباك عند فض المظاهرات أو غيرها من المواقف.

قادة في الشرطة الاسرائيلية حذروا من استغلال بن غفير الحرس الوطني ليصبح ميليشات تابعة له لا للجيش أو الشرطة ومن استخدامه لتنفيذ انقلاب علی الحكومة الاسرائيلية فيما بعد.

الخطة الاسرائيلية تمثل ضربة قاسية لمختلف الوزارات بحسب صحيفة يديعوت احرونوت العبرية اذ سيجري تقليص 1.5 بالمئة من ميزانية كل الوزارات لضخها في ميزانية وزارات الامن القومي بقيمة أكثر من مليار شيكل.

الانقسام في الكيان الاسرائيلي علی حاله رغم تعليق نتنياهو خطته القضائية.

فهل بات الاقتتال الداخلي محتوماً تفرضه حدة الخلافات؟

كيف سيدفع قرار تشكيل ميليشيات بن غفير الصدام المحتدم بين اليمين واليسار؟

لماذا اندفعت احزاب اليمين المتطرف الی الشارع وما خطورة ذلك؟

ماذا سيكون عليه رد المعارضة المتحفزة علی محاولات اليمين، السيطرة أو الانقلاب علی احتجاجاتها؟

هذه الاسئلة كانت أهم محاور أحدث حلقة من برنامج انقلاب الصورة الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6582963