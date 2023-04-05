نشطاء البحارنة يتداولون فيديو للشيخ الصددي يحذر من الديانة الابراهيمية

على اية حال اتفاقات التطبيع سبقت بالترويج لما يسمى الديانة الابراهيمية والتي تدعو الى صهر الديانات السماوية الثلاث.

اهتم نشطاء البحارنة تحديداً هذا الاسبوع القوا الضوء على هذا الموضوع لانه خطير جداً جداً، كونه يمس بالثوابت الدينية وتداعياته خطيرة جداً على الدين الاسلامي، لذلك كان هنالك العديد من مقاطع الفيديو، ولكن اكثر المقاطع التي تم تداولها في المنصات الرقيمية وتحديداً تويتر مقطع الفيديو للشيخ الصددي الذي حذر من هذه البدعة ومن هذا الدين الجديد.

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