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نقطة تواصل

نشطاء البحارنة يتداولون فيديو للشيخ الصددي يحذر من الديانة الابراهيمية

الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

"نقطة تواصل" برنامج يتناول كافة القضايا التي يعلق عليها نشطاء البحارنة على مدار اسبوع كامل في منصات التواصل الاجتماعي، وعلق على موضوع اتفاقات التطبيع التي عقدتها بعض الدول مع الكيان الصهيوني برعاية امريكية عام 2020 والتي اتت تحت عنوان الاتفاقات الابراهيمية والتي كانت للترويج لعملية التطبيع التي من ضمنها البحرين الذي عقدت هذا الاتفاق والغرق في مستنقع التطبيع.

على اية حال اتفاقات التطبيع سبقت بالترويج لما يسمى الديانة الابراهيمية والتي تدعو الى صهر الديانات السماوية الثلاث.

اهتم نشطاء البحارنة تحديداً هذا الاسبوع القوا الضوء على هذا الموضوع لانه خطير جداً جداً، كونه يمس بالثوابت الدينية وتداعياته خطيرة جداً على الدين الاسلامي، لذلك كان هنالك العديد من مقاطع الفيديو، ولكن اكثر المقاطع التي تم تداولها في المنصات الرقيمية وتحديداً تويتر مقطع الفيديو للشيخ الصددي الذي حذر من هذه البدعة ومن هذا الدين الجديد.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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نقطة تواصل نشطاء البحارنة يتداولون فيديو للشيخ الصددي يحذر من الديانة الابراهيمية

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