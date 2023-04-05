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التبادل التجاري الإيراني العماني يتجاوز عتبة 2 مليار دولار

التبادل التجاري الإيراني العماني يتجاوز عتبة 2 مليار دولار
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكدت نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية العمانية، تسجيل التبادل التجاري بين البلدين أكثر من ملياري دولار في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2023.

العالم - إيران

وأوضحت "شهلا عموري" في تصريح إعلامي اليوم الاربعاء أن الصادرات الإيرانية إلى سلطنة عمان شهدت زيادة بنحو 100 بالمئة في السنة المالية الفائتة، بحيث صعدت من نحو 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار.

وأشارت أن عمان تعد خامس شريك تجاري أساسي مع إيران من بين دول المنطقة، وأن غرفة التجارة الإيرانية العمانية تتابع تطوير الموانئ والخطوط البحرية والقضايا الجمركية وتبادل السلع وخارطة طريق تجارية بين البلدين.

وأستطردت عموري بأنه عقب متابعات، تم خفض تكاليف تسجيل الشركات التجارية في عمان بالنسبة للمستثمرين الأجانب بدءا من أبريل/نيسان الجاري، معتبرة الخطوة العمانية فرصة مواتية لتنمية التجارة الخارجية مع هذا البلد للتجار الإيرانيين.

وبيّنت أنه استنادا لبرنامج الحكومة الإيرانية الحالية، فإن الأولوية التجارية الأولى للبلاد تتمثل بتحسين مستوى العلاقات التجارية مع دول الجوار والإفادة من إمكانيات هذه الأسواق، وعليه فإن موضوع ترقية العلاقات التجارية بين إيران وعمان مدرج على جدول الأعمال بصورة خاصة.

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