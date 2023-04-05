الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
٠٣:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق يندد بالاعتداء الهمجي على المصلين والمعتكفين في المسجد الاقصى

العراق يندد بالاعتداء الهمجي على المصلين والمعتكفين في المسجد الاقصى
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاربعاء، رفضها اقتحام الاحتلال إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى والاعتداء الهمجي المتوحش على المصلين.

العالم- العراق

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي انه :"يرفض العراق حكومة وشعباً، ما قامت به زمر الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام لباحة المسجد الأقصى في القدس الشريف، قلب فلسطين المحتلة، ليلة أمس الثلاثاء، وما رافق ذلك من اعتداء همجي متوحش على المصلين المعتكفين العزل، وهم يؤدون صلواتهم ويحيون ليالي رمضان المبارك".

ودعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي، إلى "ردع هذه الأعمال الشائنة، التي لا تقيم وزناً لدين أو حرمة لمسجد، أو اعتباراً للناس العزل، وأن يكون للمنظمات الدولية موقف واضح بشأن هذه الانتهاكات السافرة، والانتقامية من الشعب الفلسطيني الشقيق".

واكدت، إن "العدوان لا يُسقط الحقوق، بل يثبتها ويُبرزها، وطالما أكد العراق وقوفه مع الحق الفلسطيني المطلق في دولته الكريمة الحرة، وعلى حقه المقدس في تقرير المصير".

روابط ذات صلة

العراق.. المجلس الاعلى يدين التصعيد الاسرائيلي واقتحام المسجد الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي: خطاب قائد الثورة يوم أمس نبراس الطريق للجميع

هجوم سايبر جديد على مواقع للصحافة العبرية

20% زيادة في حجم التبادل التجاري بين إيران وكازاخستان

واشنطن بوست: عصر الهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط انتهى

قائد الثورة الإسلامية يستقبل الشعراء وأساتذة الأدب الفارسي

العراق يندد بالاعتداء الهمجي على المصلين والمعتكفين في المسجد الاقصى