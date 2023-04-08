آخر تفاصيل الانفجار الذي وقع قرب مطار السليمانية

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وأشار مراسلنا الى أن الهجوم وقع مساء أمس الجمعة بطائرة مسيّرة منوها الى أنه حتى هذه اللحظة فان السلطات العراقية تتهم تركيا مباشرة لكن تركيا لم تعلق على هذه الاتهامات ولم ترد على اتهامات العراق لها.

ولفت مراسلنا الى أن الطائرة المسيرة استهدفت موقعا بالقرب من سور مطار السليمانية الدولي ادى الى اندلاع حريق ثم تم اطفاء الحريق.

ونوه مراسلنا الى أسباب هذا الهجوم وتفصيليه عن مصادر تحدثت في أن الهجوم كان يستهدف قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي الذي كان قد عقد اجتماعا مع قيادات عسكرية أمريكية في السليمانية وكان متوجها الى المطار لكن الطائرة المسيرة التركية لم تستهدف هذا القيادي المعارض لتركيا مباشرة لانه كان برفقة جنرالات أمريكية وتوجهوا الى المطار.

وقع "انفجار"، أمس الجمعة، قرب مطار في كردستان العراق تسبب في اندلاع حريق دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الأجهزة الأمنية، ووصف مسؤولون من الإقليم ما وقع بأنه "هجوم".



وقالت مديرية أمن مطار السليمانية، في بيان، إنه وقع الجمعة "انفجار قرب سور مطار السليمانية الدولي، دون وقوع إصابات وتسبب في اندلاع حريق، وصلت فرق الدفاع المدني للمطار وسيطرت على الحريق".



وتحدث عدد من المسؤولين، من بينهم جوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، عن "هجوم"، دون تقديم مزيد من التفاصيل على الفور أو تحديد الجهة المسؤولة أو المستهدفين.



كما دان محافظ السليمانية هفال أبو بكر "الغارة الجوية" على "مكان قريب من أطراف مطار السليمانية".

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