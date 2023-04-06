رغبة الداخل الاسرائيلي في تقسيم الكيان

العالم – غياهب الكيان

ويتناول برنامج"غياهب الكيان" ، موضوع الاعتداء الوحشي الذي نفذه الصهاينة على الاقصى في القدس المحتلة بعد اقتحامه وقيامهم بضرب المصلين وتكسير محتويات المسجد.

وحول الانتهاك الوحشي للمسجد الاقصى وحول امكانية تفسير العدوانية والوحشية من جانب جيش الاحتلال والمستوطنين أكد علي حيدر المختص بالشؤون الاسرائيلية من بيروت ان مشاهد العنف الاسرائيلي تستفز مشاعر كل انسان عربي أو مسلم أو انسان حر في العالم ولكنها تشكل تحديا لارادة كل انسان فلسطيني أو عربي أو مسلم أو حر.

وأشار حيدر الى أن ما ينبغي الالتفات اليه أن مشاهد تلك العنف والكثر منه لم نشاهده هو ليس نتيجة جنوح من ضابط او مسؤول هناك وانما هو ترجمة امينة للسياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو الجديدة تجاه مجموعة من القضايا وعلى رأسها المسجد الاقصى لذلك يجب أن ننظر اليها بكامل الخطورة وهي تعبير عن جزء من خطة تنتهجها وتدفع بها القوى الاصولية الصهيونية والحريدية في حكومة نتنياهو وهذا يفرض على جميع المسلمين والفلسطينيين ان يكونوا على أهبة الاستعداد لما هو أشد خطورة.

ويلقي البرنامج الضوء على الانقسام الذي يضرب كيان الاحتلال الاسرائيلي حيث فقد المجتمع الصهيوني منعته ووحدته، وهو ما عده خبراء العدو أخطر تهديد يتعرض له ومن بينهم غادي ايزنكوت رئيس اركان جيش الاحتلال سابقا مضيفا الى الانقسام المجتمعي حرب هويات التي يعيشها الكيان في عامه الـ75.

وبحث برنامج"غياهب الكيان ، في موضوع استحواذ اهتمام الداخل الصهيوني على الحرب الدينية الذي اخذ حيزا واسعا في مواقع التواصل التي يرى كثيرون أنها باتت امرا واقعا بفعل الانقسامات والاتجاجات التي يعيشها الكيان الاسرائيلي.

وتطرق البرنامج للوضع الاسرائيلي من الحرب الدينية الى التقسيم فبشكل لافت جديد بدء الحديث عن تقسيم الكيان الى اثنين كيان ديني واخر علماني على خلفية الشرخ الكبير الذي يعيشه كلا التيارين.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"غياهب الكيان" نستضيف:

- علي حيدر المختص بالشؤون الاسرائيلية

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6583758