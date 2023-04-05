الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
١١:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مستوطن يطلق النار على فتى فلسطيني في القدس المحتلة

مستوطن يطلق النار على فتى فلسطيني في القدس المحتلة
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

أصيب فجر يوم الخميس طفل فلسطيني بجروح، عقب إطلاق مستوطن الرصاص الحي عليه في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

العالم-فلسطين

وفي بيان لها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن مسعفيها نقلوا الطفل خضر غراب (15 عاماً) إلى المستشفى، بعدما أطلق مستوطن الرصاص الحي عليه في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأصابه بجروح في يده.

ومساء يوم الأربعاء، اقتحمت القوات الصهيونية المسجد الأقصى، وأطلقت قنابل الغاز والصوت لإخلائه من المتواجدين فيه.

وذكرت قناة "فلسطين اليوم" أن "قوات الاحتلال اقتحمت المسجد القبلي"، لافتة إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي بشكل عشوائي تجاه المعتكفين بالأقصى".

وأكدت القنات "وقوع إصابات في صفوف المعتكفين جراء قمع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى".

روابط ذات صلة

اليوم...مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق صاروخين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البنتاغون: سننقل دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا قبل نهاية العام

مستوطن يطلق النار على فتى فلسطيني في القدس المحتلة

الصين تتوعد برد "حازم" على اللقاءات الأمريكية مع رئيسة تايوان

اليوم...مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية

الدفاع اليونانية: لن نرسل دبابات "ليوبارد 2" وأنظمة "إس-300" إلى كييف

رئيسة تايوان: الدعم الأميركي يظهر أن تايبيه "ليست وحيدة"