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هاشتاغ.. مخاطر الذكاء الاصطناعي

الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

لا يختلف اثنان على الأهمية الكبيرة للتكنولوجيا، وتحديدا تكنولوجيا التواصل والإنترنت.. لكن لا بد في المقابل من تحديد مساوئ ومخاطر جدية للتكنولوجيا.

العالم هاشتاغ

في الآونة الأخيرة بدأ الحديث يكثر حول ما يسمى بالذكاء الاصطناعي وتحديدا تقنية تشات جي بي تي، التي تعنى بالمحادثات مع أجهزة ذكية.

في بلجيكا أقدم شخص على الانتحار بعد محادثات مطولة أودت به إلى الإقتناع بالانتحار.

هذه القضية أثارت آراء مختلقة على مواقع التواصل.. "سليمان" علق هنا: شكله بدأ يتشبه بالإنسان و يصبح شرّيراً كونه شجعه على الانتحار أو كان بمزح معه، و الغريب أيضاً أن الشاب اتبع النصيحه الغبية.

"محمد العسار" بدوره علق: إنتحار بلجيكي بعد ستة أسابيع من محادثة برنامج للذكاء الاصطناعي شجعه على هذه الخطوة تحدثنا عن ذلك في التوقعات والكثير رعب الذكاء الاصطناعي السيطرة على البشر.

وإلى "عبد الغني" الذي كتب: وماذا ينتظرون من برامج لها القدرة على أن توهم مستعملها أنها حقا تفكر في حين أنها فقط تحلل الأحداث من منطلق العقل المضطرب الذي أوجدها ومن دون ذكاء ولا ضمير ولا حتى شعور؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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