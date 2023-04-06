المستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من الاحتلال

العالم- فلسطين

جاء ذلك بعد فرض قيود مشددة على المصلين والتنكيل بالمعتكفين واخراجهم بالقوة لليوم الثاني.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت عند الساعة السابعة صباحاً المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وانتشرت في ساحاته بدعوى تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى، فيما قامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين من محيط المصلى القبلي.

وعقب انتشار قوات الاحتلال في ساحات الحرم، فتحت سلطات الاحتلال باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين، والتي تأتي لمناسبة ما يسمى بـ عيد "الفصح اليهودي".

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين في أول أيام ما يسمى بـ "عيد الفصح العبري".

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات الجنود المدججين بالأسلحة اقتحموا باحات الأقصى المبارك لطرد المصلين والمعتكفين، وتأمين اقتحام جماعات المستوطنين المتطرفين.

* فيديو: عدد من جنود الاحتلال يقتحمون صحن قبة الصخرة لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

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يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة قبل الماضية المسجد الاقصى عقب صلاتي التراويح والفجر، واعتدت بوحشية على المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وأخرجتهم منه بالقوة، الامر الذي أثار ردود فعل محلية وعربية ودولية رافضة ومنددة بهذه الاقتحامات.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاتها على المعتكفين والمصلين في المصلى القبلي والمسجد الأقصى، مما أسفر عن وقوع إصابات مختلفة بين المواطنين، واعتقال المئات منهم.

* فيديو: قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتحاول تفريغ المعتكفين من الباحات لتأمين اقتحامات المستوطنين

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* فيديو: مجموعة جديدة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

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* لليلة الثالثة تواليًا.. الاحتلال يقتحم الأقصى وحماس تشيد بالمعتكفين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك لإخراج المعتكفين منه وذلك لليلة الثالثة تواليًا، فيما أشادت حركة حماس بالمعتكفين الأبطال.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى مجددا استعداداً لمنع اعتكاف المصلين في المسجد القبلي.

وأكدت أنّ قوات الاحتلال أطلقت أعيرة نارية وقنابل غاز صوب المعتكفين.

من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة: إن العودة لقمع المعتكفين في الأقصى مساء اليوم إصرار من العدو على الإجرام وإراقة الدماء، ويؤكد دور المرابطين والمرابطات البطولي في حماية الأقصى وإفشال مخططات المستوطنين.

وأضاف في تصريح صحفي: “المعتكفون شوكة في حلق الاحتلال ورأس حربة شعبنا في صد العدوان عن قبلة المسلمين الأولي، وعنوان عزة وكرامة شعبنا وأمتنا، وحقهم على الأمة الدعم والمساندة وعدم تركهم لقمة سائغة للمجرمين الصهاينة”.

وشدد على أن شعبنا لن يترك المعتكفين وحدهم، وستنضم إليهم جموع أخرى، ولن يرهب شعبنا قمع ولا إجرام، وقال: “على العالم أجمع أن يأخذ دوره في لجم الاحتلال وفضح جرائمه بحق مقدساتنا”.