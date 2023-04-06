ما تداعيات قرار اوبك بلاس في تخفيض انتاجها من النفط للمحافظة على الاسعار؟

وقال ناصر الدين في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الاتفاق الشهير الذي عرف بالبترودولار الذي فرضته امريكا بالاتفاق مع الدول المنتجة للنفط، جعل كل العالم الى التعامل مع الدولار كاحتياطي الزامي من اجل شراء مصادر النفط والطاقة، غير ان الامر هذا الموضوع تبدل بانشاء منظمة اوبك والتي تشكل روسيا فيها العصب الرئيسي حيث تمتلك احتياطي ضخم من النفط والغاز.

واوضح ناصر الدين، ان العالم امام مرحلة جديدة وبدأت تتوسع بعد انشاء اوبك بلاس التي باتت تنافس منظمة اوبك واصبحت تتحكم باسعار النفط، وعندما اتت حرب اوكرانيا فرضت واقعا جديدا يقول بان مصادر الطاقة اليوم هي عامل رئيسي للتحكم والسيطرة في العالم، وبالتالي سعت الولايات المتحدة بامتلاك احتياطي كبير جداً بانتاج النفط.

واضاف ان ارتفاع اسعار النفط يؤدي الى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الامريكي وعلى الفرد وعلى السياسات الانتخابية في الولايات المتحدة الامريكية، منوهاً ان ارتفاع اسعار النفط تنبأ بخطر كبير بعد الحرب الاوكرانية والازمة الاقتصادية الاوروبية ودخول الصين كعامل داخل بشكل قوي لاوبك بلاس باعتبار انها السوق الاكبر والقادر على استيراد الكميات الكبرى والممول لها.

من جانبه، رأى الدبلوماسي الروسي السابق الكسندر زاسبكين، ان قرار اوبك بلاس بخفض انتاج النفط، قد انسجم مع الخطوة الروسية بتخفيض حجم انتاجها في وقت سابق.

وقال زاسبكين: ان خطوة اوبك بلاس تتجاوب ومصالح دولها وتدل على استقلالية سياسة هذه الدول في مجال مصادر الطاقة، واعتبره بانه جزء مهم جداً بعد بذل جهود مشتركة نحو اقامة نظام جديد في العلاقات الدولية التي تشمل كافة المجالات ولاسيما الاقتصادي والمالي.

ولفت بان تعليق روسيا بتصدير غازها، يعني ان دول اوبك بلاس تتصرف وفقاً للمصالح الوطنية ولمبدأ سيادتها.

واكد ان الامريكان يعتقدون بانهم قادرون على تثبيت هيمنتهم على منظمة اوبك وتوحيد الغرب معهم، ولكن هذا لا ينفع مع اوبك بلاس، واعتبره مؤشر ايجابي كبير وسط ترحيب روسي بخطوة اوبك بلاس.

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