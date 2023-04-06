زيارة رئيسة تايوان لأميركا تمعق الشرخ الأميركي الصيني + فيديو

العالم – الأميركيتان

بعد جولة في أميركا اللاتينية شملت غواتيمالا وبيليز وفي طريق عودتها إلى بلادها زارت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين الأربعاء الولايات المتحدة والتقت مسؤولين أميركيين بارزين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأعربت رئيسة تايوان عن امتنانها للحفاوة التي رافقت استقبالها من قبل رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في كاليفورنيا قائلة إن ذلك يظهر أن تايبيه ليست معزولة عن المسرح الدولي

في المقابل أصدرت الخارجية الصينية بيانا هددت فيه باتخاذ تدابير حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وأكدت أن قضية تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين والخط الأحمر الأول الذي لا ينبغي تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية.

كما جاء في البيان أن الاجتماع الاربعاء انتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة، في إشارة إلى السياسة التي تعترف بها واشنطن رسميا منذ عقود.

وعلى الرغم من مساعي واشنطن للتقليل من أهمية هذا الاجتماع وتكرار وزير الخارجية آنطوني بلينكن القول إن رئيسة تايوان لا تقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، ستبقى واشنطن الحليف الأقوى لتايوان وأبرز مزود لها بالأسلحة، حيث أكد رئيس مجلس النواب الأميركي مكارثي بعد لقائه رئيسة تايوان أن مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان سوف تتواصل، لافتاً إلى أن ذلك يدخل ضمن استراتيجية ردع العدوان.

وهذه ليست أول زيارة تثير غضب الصين حيث كانت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي قد زارت تايوان في آب/أغسطس الماضي، وأثارت غضب الصين التي ردت بإجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة.

وعلى غرار بيلوسي أراد مكارثي أساسا التوجه إلى تايوان لكنه فضل في نهاية المطاف اعتماد مقاربة أقل تحديا عبر لقاء تساي إينغ-وين مع عدد من أعضاء الكونغرس في مكتبة رونالد ريغن الرئاسية.

وعلى خلفية الاجتماع المثير للجدل وفي أحدث ردود الفعل الصينية أعلنت تايوان رصدها ثلاثة سفن حربية ومروحية صينية مضادة للغواصات بالقرب من الجزيرة صباح الخميس، وقال وزير الدفاع التايواني تشيو كوتشينغ إن هناك حاملة طائرات صينية على بعد 200 ميل بحري من سواحل تايوان الشرقية.

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