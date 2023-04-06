اجزاء هامة من اتفاقية التعاون الايراني الصيني ستفعّل هذا العام

العالم- ايران

وقال حريري في تصريحات صحفية ان 31 بالمئة من صادرات ايران غير النفطية تذهب الى الصين موضحا انه تم الانتهاء من تفعيل الاجراءات التي تسهل الصادرات الايرانية الى الصين مثل معايير الجودة والقوانين الجمركية والبنى التحتية اللوجستية واعادة الدراسة بشأن البضائع التي لم يكن هناك امكانية لتصديرها الى الصين في السابق.

كما اشار حريري الى ان التفاوض مع الجانب الصيني اسفر عن رفع القيود على تصدير المواد الغذائية من ايران الى الصين، حيث من المقرر ان يرتفع حجم الصادرات الايرانية من الاسماك والاحياء البحرية الى الصين ، كما تم بالفعل تصدير شحنات من الروبيان الايراني الى هذا البلد.