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اجزاء هامة من اتفاقية التعاون الايراني الصيني ستفعّل هذا العام

اجزاء هامة من اتفاقية التعاون الايراني الصيني ستفعّل هذا العام
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية الصينية المشتركة "مجيد رضا حريري" ان اجزاء هامة من اتفاقية التعاون للاعوام الـ 25 المقبلة بين ايران والصين ستصبح تنفيذية خلال العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس الماضي) وان الوفود التجارية للبلدين ستبدأ رحلاتها لتعزيز العلاقات بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

العالم- ايران

وقال حريري في تصريحات صحفية ان 31 بالمئة من صادرات ايران غير النفطية تذهب الى الصين موضحا انه تم الانتهاء من تفعيل الاجراءات التي تسهل الصادرات الايرانية الى الصين مثل معايير الجودة والقوانين الجمركية والبنى التحتية اللوجستية واعادة الدراسة بشأن البضائع التي لم يكن هناك امكانية لتصديرها الى الصين في السابق.

كما اشار حريري الى ان التفاوض مع الجانب الصيني اسفر عن رفع القيود على تصدير المواد الغذائية من ايران الى الصين، حيث من المقرر ان يرتفع حجم الصادرات الايرانية من الاسماك والاحياء البحرية الى الصين ، كما تم بالفعل تصدير شحنات من الروبيان الايراني الى هذا البلد.

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اجزاء هامة من اتفاقية التعاون الايراني الصيني ستفعّل هذا العام

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