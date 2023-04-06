رئيسي: الشعب الايراني احبط بوعيه مخططات العدو في حربه الهجينة

العالم- ايران

وخلال الاجتماع المشترك بين اعضاء الحكومة ونواب مجلس الشورى الاسلامي الذي عقد مساء الاربعاء، اعتبر آية الله رئيسي زيادة مشاركة الشعب الاجتماعية من ضرورات حضوره الواسع والاقصى في جميع الساحات ومنها الانتخابات وقال: ان الشعب بحضوره الواعي في الساحة احبط مخططات العدو في حربه الهجينة الاخيرة، ومن واجب المسؤولين العمل بمزيد من الخدمة لحل مشاكله.

وفي هذا اللقاء اعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لجهود نواب مجلس الشورى الاسلامي في دراسة وتصديق مشروع قانون الموازنة للعام الايراني الجديد الذي بدا في 21 اذار/مارس 402 ، معتبرا تحقق 97 في المائة من الإيرادات في الموازنة العامة أحد النجاحات التي تحققت في العام الماضي.

وحول مدى التوازن بين الموارد والمصروفات في موازنة العام ، قال: لا يوجد تضارب في هذا الصدد في ميزانية هذا العام. لكن في الوقت نفسه، وبسبب بعض التغييرات في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، سيُعرض قريباً مشروع قانون على البرلمان لتصحيح هذه القضايا.

وفي إشارة إلى زيادة الدخل والجهود المبذولة لزيادة الإنتاج في العام الماضي ، قال رئيسي: بإجراءات الحكومة ، تمت إضافة مليوني دافع ضرائب إلى تعداد دافعي الضرائب ، وانخفض التهرب الضريبي بالفعل.

وأشار رئيس الجمهورية إلى تنفيذ الكثير من المشاريع الإنشائية والبنيوية في محافظات البلاد خلال العام الماضي ، وقال: بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع مثل إمدادات المياه ، تمت اضافة 6000 ميغاواط من الكهرباء لطاقة الشبكة الوطنية ، وستتم اضافة 7700 ميغاواط للشبكة قبل حلول الصيف ، الأمر الذي يمكن أن يساعد بشكل فعال في حل مشكلة عدم التوازن بين الانتاج والاستهلاك.

وشدد رئيسي في جزء آخر من كلمته على ضرورة بذل الجهود من قبل جميع اركان الدولة لزيادة الإنتاجية ، واعتبر النمو الاقتصادي معتمدا على زيادة الاستثمار والإنتاجية ، وقال: في العام الماضي تم تكليف فريق للتحقيق في حالة الإنتاجية في الأجهزة التنفيذية من أجل تحديد عمل الأجهزة ومدى توافقها مع اعتماداتها وقدراتها وواجباتها.

وفي إشارة إلى تركيز قائد الثورة على مسالة تسهيل مشاركة الشعب في الشؤون الاقتصادية ، أكد رئيس الجمهورية إجماع الحكومة والبرلمان على تصميم آلية لتعزيز مشاركة الشعب في المجالات الاجتماعية والثقافية وخاصة الاقتصادية.

ودعا رئيسي مجلس الشورى إلى التعاون مع الحكومة في مراجعة وصياغة الحلول لتحقيق شعار العام ، واعتبر عدم التوازن في النظام النقدي والمصرفي ونظام العملة، من المشاكل والتحديات في المجال الاقتصادي ، واضاف: ان البرلمان والحكومة بامكانهما في ظل التعاون والتآزر والاهتمام بقدرات الدولة، حل هذه الخلافات التي تثير القلق ، من خلال التنفيذ الصحيح لخطة التنمية السابعة.

وشدد رئيس الجمهورية في جانب آخر من خطابه على ضرورة ضبط السوق وتنظيمه وقال: أعلنت الحكومة للبرلمان موافقتها على إنشاء وزارة التجارة ، لكن بعض النواب في اللجان المتخصصة عارضوا هذا الموضوع وطالبوا بإنشاء منظمة تجارية.

وأضاف : من أجل مواكبة البرلمان ، أرسلت الحكومة بعد تعديل رايها مشروع قانون جديد إلى البرلمان ، ونأمل أن يدرج هذا الموضوع قريباً على جدول أعمال البرلمان للبت فيه.

واعتبر رئيسي محاربة الفساد شرطا للنجاح في تحقيق النمو الاقتصادي ، وقال: يمكن للبرلمان أن يساعد الحكومة في تحديد وإزالة الاختناقات وإصلاح الهياكل الفاسدة.

كما اعتبر رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشورى بانهم أفضل مستشاري الحكومة في إدارة الدولة في مختلف المجالات وأوضح: ان من واجب الحكومة والبرلمان اليوم حل مشاكل الشعب وتوفير الراحة والحيوية لهم لتعزيز الرصيد الاجتماعي.

واعتبر آية الله رئيسي زيادة مشاركة الشعب الاجتماعية من ضرورات حضوره الواسع والاقصى في جميع الساحات ومنها الانتخابات وقال: الان وبعد ان احبط الشعب بحضوره الواعي في الساحة مخططات العدو في حربه الهجينة الاخيرة، فمن واجب المسؤولين ايضا العمل بمزيد من الخدمة لحل مشاكله.