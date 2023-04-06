الاحتلال يتعمد تضخيم الموقف متابعة لأهداف عدة + فيديو

العالم – لبنان

وفي اتصال مباشر أشار الزميل فارس الصرفندي أن القنوات الإسرائيلية غير التابعة للحكومة أو غير المقربة من رئيس الحكومة بنامين نتنياهو تتحدث عن حوالي 20 صاروخاً، مؤكداً أن: الذي تحدث عن 20 صاروخا كانت هيئة البث الإسرائيلية كان، وهي الهيئة الرسمية والتي تأتمر بأوامر الحكومة الإسرائيلية.

ونوه أن هناك تضخيم إسرائيلي للمشهد وأن تل أبيب تتابع أهدافاً كثيرة من تضخيم المشهد، وأوضح: أولا قد يكون جزء منه محاوة لإظهار انتصار بأن القبة الحديدة استطاعت أن تقوم باعتراض أكثر من 90 بالمئة من الصورايخ، وقد يكون وارداً أيضا أن يكون الأمر محاولة للهروب إلى الأمام من قبل بنيامين نتنياهو من خلال طرح أن هناك معركة جديدة وأن الصراع الذي يدور في داخل الكيان الإسرائيلي يجب الآن أن يتم ركنه إلى الرفوف حتى يتم التصدي إلى المعركة مع شمال فلسطين المحتلة، كما قد يكون جزء منها لضرب المعارضة الإسرائيلية.

وأضاف أن: ما يتم نشره في وسائل الإعلام الإسرائيلية هو محاولة لتهيئة الموقف على الأرض وكأننا أمام حرب حقيقية، وذلك من خلال مجموعة من القرارات التي اتخذت خلال الساعات الأخيرة.

ومن بين هذه القرارات أشار مراسلنا إلى قرار فتح كافة الملاجئ بمنطقة شمال فلسطين، ومنها إعلان رئيس بلدية نهاريا فتحه الملاجئ، وأيضا إعلان سلطات المطارات والمعابر في كيان الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي في منطقة حيفا وحتى الحدود مع لبنان والتي تبلغ مسافة تزيد عن حوالي 160 كلم، كما هناك أيضا تعليمات صدرت مثلا للمتنزهين في منطقة جبل فلسطين من الإسرائيليين بعدم التوجه إلى منطقة ما بعد حيفا.

ولفت فارس الصفندي إلى أن: كل هذه دلائل على أن الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تهول من الموقف بطريقة أو بأخرى.. لكن السؤال الأبعد هل أن كيان الاحتلال الإسرائيلي مستعد لخوض حرب؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..