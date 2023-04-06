فصائل تشيد بالضربات الصاروخية شمال فلسطين المحتلة

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم لجان المقاومة في فلسطين محمد البريم: إن على العدو أن يدرك جيدًا أن المسجد الأقصى عقيدة ودين ووصية رسولنا وشهدائنا، ولا يمكن لأي عربي أو مسلم حر أن يصمت على استباحاته بشكل همجي وبربري.

وأضاف “اليوم تتجلى بشكل واضح وحدة الساحات والرايات بشكل فعلي وحقيقي في الرد على جرائم العدو، والمقاومة الموحدة ستفاجئ العدو بما لا يتوقعه”.

وأعلن الاحتلال عصر اليوم الخميس عن إصابة مستوطنَين اثنين بجراح جراء إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة عام 1948.

كما باركت حركة المجاهدين في فلسطين الضربة الصاروخية على أهداف إسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة.

وقالت حركة المجاهدين في تصريح أن هذه الضربات الصاروخية أربكت حسابات الاحتلال وأكدت على مبدأ التنسيق بين الجبهات، وأثبتت أن الأقصى المبارك هو المحرك الأقوى لقوى الأمة الحرة والمقاوِمة.